(Di martedì 11 aprile 2023) Entusiaste e generose, amorevoli e premurose, stanche e timorose, arrabbiate, stressate, giudicate e criticate. Sono le mamme del mondo, quelle onorate e celebrate, quelle troppo spesso incomprese. Le stesse lasciate ai margini dell’inconfessabile, proprio lì dove risiedono tutte le cose che nessuno può pronunciare ad alta voce. Soprattutto loro, le donne. Le. Ma cosa succederebbe se qualcuno osasse attraversare i territori più impervi fino a raggiungere quel luogo per raccogliere le loro testimonianze? Per liberare le, ie ledi tutte quelle mamme che hanno visto cambiare e stravolgere la loro vita, in meglio o in peggio, senza potersi mai lamentare, riposare o sfogare? Silvia Icardi e Roberta Colombo Gualandri lo hanno fatto. Hanno esplorato, insieme, il mondo della maternità con ...

Tra voci, sussurri e grida. Le parole delle madri raccontate in un libro DiLei

