(Di martedì 11 aprile 2023) L’iniziativa di Fabio, ex dirigente di Juventus elaper il caso plusvalenze Secondo quanto riportato da Sky Sports, Fabioha presentato ufficialmente ricorso alla Fifala decisione di estendere a livello globale l’inibizione di 30 mesi inflitta dalla giustizia italiana per il caso plusvalenze. Il dirigente ex Juve è stato costretto infatti a lasciare il suo incarico di direttore sportivo del. Intanto, il prossimo 19 aprile, verrà discusso il ricorso del club bianconero al Coni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Tottenham: l’iniziativa di #Paratici -

L'iniziativa di Fabio Paratici, ex dirigente di Juventus e, dopo la squalifica per il caso plusvalenze Secondo quanto riportato da Sky Sports, Fabio Paratici ha presentato ufficialmente ricorso alla Fifa dopo la decisione di estendere a livello ...Con unaa sorpresa, il Chelsea ha scelto di nominare Frank Lampard come nuovo allenatore : l'ex ... Secondo Marca, per i Blues le eventuali alternative sarebbero rappresentate dall'exe ...... come Manchester United e. CHELSEA MAMARDASHVILI VALENCIA CHELSEA MAMARDASHVILI VALENCIA -... Ottima, considerato che il portiere era arrivato a meno di 1 milione. Inizialmente per fare ...

Tottenham, la mossa ufficiale di Paratici dopo la squalifica Calcio News 24

Zanilo rimane un profilo seguito attentamente dal Milan. Si profila la sfida con la Juventus per il mercato estivo.Fabio Paratici, direttore sportivo del Tottenham, lascia momentaneamente il club in seguito alla decisione della FIFA di ...