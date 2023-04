Torna a Napoli a ottobre (con una formula itinerante) il Pianeta Mare Film Festival (Di martedì 11 aprile 2023) “Dopo il successo della prima edizione consolidare a Napoli, nella città in cui sono nati il cinema e la moderna biologia marina, un prestigioso Festival cinematografico internazionale dedicato al Mare è un grande passo per sostenere l’Italia verso una transizione ecologica innanzitutto culturale”. Così Ferdinando Boero, presidente della Fondazione Dohrn, in occasione della Giornata nazionale del Mare, ha annunciato il ‘bis’ del Film Festival Internazionale Pianeta Mare di Napoli che quest’anno sarà in programma dal 4 all’8 ottobre. Un programma anche stavolta con una formula itinerante che coinvolge il cinema Academy Astra dell’Università di Napoli Federico II nel ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 aprile 2023) “Dopo il successo della prima edizione consolidare a, nella città in cui sono nati il cinema e la moderna biologia marina, un prestigiosocinematografico internazionale dedicato alè un grande passo per sostenere l’Italia verso una transizione ecologica innanzitutto culturale”. Così Ferdinando Boero, presidente della Fondazione Dohrn, in occasione della Giornata nazionale del, ha annunciato il ‘bis’ delInternazionalediche quest’anno sarà in programma dal 4 all’8. Un programma anche stavolta con unache coinvolge il cinema Academy Astra dell’Università diFederico II nel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettadmilano : Da Bolzano a Ragusa, passando per Bologna, Firenze, Roma e Napoli, con un unico denominatore comune: il ‘tutto esau… - RosarioLavorgna : NAPOLI - “Dopo il successo della prima edizione consolidare a Napoli, nella città in cui sono nati il cinema e la m… - dragonascente : @grazia_noviello @GaeManfredi @ADeLaurentiis Io sono un Napoletano che a Napoli torna saltuariamente che ha espress… - SMSNEWSOFFICIAL : Sabato 22 aprile il grande pianista Ramin Bahrami torna al Trianon Viviani nello spettacolo “Il Golfo magico. Ovver… - Il_Vitruviano : @sunsetodown Non torna comunque. Rileggendola noto che assegna una percentuale maggiore addirittura a Napoli rispetto a Milano. -