Torino-Juric | due mesi per ridare senso alla stagione

c'è fondata speranza di riaverlo tra i convocati per la partita del 16 aprile contro il. Il ... Adesso Pako ha intensificato la preparazione e vuole esserci contro la squadra allenata da. ...Commenta per primo Ildi Ivanha trovato in Tony Sanabria il finalizzatore che a lungo è mancato in questa stagione. 8 centri in campionato sono un discreto bottino per l'attaccante paraguayano. Però, il club ...

Torino, la titolarità di Gineitis un segnale di Juric: ora si gioca la conferma Toro News

È tanta la fiducia che Ivan Juric ripone in Gvidas Gineitis, rivelazione di questa stagione nel Torino. Il classe 2004 è entrato nel cuore del tecnico granata, che non ha esitato a lanciarlo titolare ...Abbiamo avuto buoni inizi, ma finiamo il campionato e poi decidiamo” così si era espresso il 31 marzo scorso all’uscita dall’assemblea di Lega il presidente del Torino Urbano Cairo. E sabato nel post ...