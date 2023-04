Torino, due anziani fratelli trovati morti in casa (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – Una coppia di anziani fratelli è stata trovata nella propria abitazione in stato di decomposizione. I fatti alle 9,30 di questa mattina in via Bagnolo, a Bibiana (Torino). Nell’abitazione al civico 24 gli agenti della Polizia Locale, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, hanno trovato Domenico e Luciana Pacchiotto, rispettivamente di 92 e 89 anni. Entrambi residenti nell’appartamento, vivevano in condizioni precarie di salute, in solitudine e in pessime condizioni igieniche. Da novembre scorso erano stati sistemati in una rsa del posto, ma avevano poi deciso di far rientro nella propria abitazione il 20 marzo. In corso di accertamento la causa dei decessi; le salme sono state portate nella camera mortuaria di Pinerolo, in attesa dell’esame autoptico disposto dal magistrato. L'articolo proviene da Italia ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – Una coppia diè stata trovata nella propria abitazione in stato di decomposizione. I fatti alle 9,30 di questa mattina in via Bagnolo, a Bibiana (). Nell’abitazione al civico 24 gli agenti della Polizia Locale, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, hanno trovato Domenico e Luciana Pacchiotto, rispettivamente di 92 e 89 anni. Entrambi residenti nell’appartamento, vivevano in condizioni precarie di salute, in solitudine e in pessime condizioni igieniche. Da novembre scorso erano stati sistemati in una rsa del posto, ma avevano poi deciso di far rientro nella propria abitazione il 20 marzo. In corso di accertamento la causa dei decessi; le salme sono state portate nella camera mortuaria di Pinerolo, in attesa dell’esame autoptico disposto dal magistrato. L'articolo proviene da Italia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Torino, due anziani fratelli trovati morti in casa: (Adnkronos) - I corpi di fratello e sorella, 92 e 89 anni, eran… - infoitsport : Juventus Next Gen: solo due vincitori del 2019/20 ancora a Torino - cosimosimone2 : RT @Boboj29: In un lunedi di Pasqua che si prospettava calmo e tranquillo ecco che arrivano le bordate di Cassano verso Mourinho , reo di a… - LuigiParlato6 : @aliasebasta @nandocuozzo @ParticipioPart @TheRealPinguini Quindi se a Torino ridono due persone delle forze armate… - AmeAmedraws : So che c’è il torino tra poco ma davvero fra troppo poco, in ogni caso boh forse scara o meryl?? Penso che loro due potrebbero venirmi bene -

Torino al lavoro nelle foto di Vittorio Zumaglino Il periodo a cavallo tra le due guerre è per Torino il momento di grande espansione, e le immagini documentano il nuovo ciclo di urbanizzazione, con la città che si trasforma profondamente per ... "La Trappola dell'Azzardo": il 13 aprile a Napoli la quarta tappa del progetto di Avviso Pubblico e BPER Banca Quella di Napoli " dopo Roma, Torino e Genova " è la quarta di cinque tappe del progetto, che si ... La giornata del 13 aprile prevede due momenti formativi. Il primo incontro dedicato agli studenti e ... Torino, due anziani fratelli trovati morti in casa Una coppia di anziani fratelli è stata trovata nella propria abitazione in stato di decomposizione. I fatti alle 9,30 di questa mattina in via Bagnolo, a Bibiana (Torino). Nell'abitazione al civico 24 gli agenti della Polizia Locale, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, hanno trovato Domenico e Luciana Pacchiotto, rispettivamente di 92 e 89 anni. ... Il periodo a cavallo tra leguerre è peril momento di grande espansione, e le immagini documentano il nuovo ciclo di urbanizzazione, con la città che si trasforma profondamente per ...Quella di Napoli " dopo Roma,e Genova " è la quarta di cinque tappe del progetto, che si ... La giornata del 13 aprile prevedemomenti formativi. Il primo incontro dedicato agli studenti e ...Una coppia di anziani fratelli è stata trovata nella propria abitazione in stato di decomposizione. I fatti alle 9,30 di questa mattina in via Bagnolo, a Bibiana (). Nell'abitazione al civico 24 gli agenti della Polizia Locale, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, hanno trovato Domenico e Luciana Pacchiotto, rispettivamente di 92 e 89 anni. ... Torino, due anziani fratelli trovati morti in casa Adnkronos Il capolinea dell'autobus verrà spostato da San Mauro a Torino: monta la protesta dei residenti i sanmauresi si ritrovino più isolati e distanti da Torino. Con lo spostamento del capolinea dell'8 ai sanmauresi resterebbe, salvo modifiche delle attuali percorsi, la sola linea 61 quale servizio ... Torino, due anziani fratelli trovati morti in casa I fatti alle 9,30 di questa mattina in via Bagnolo, a Bibiana (Torino). Nell’abitazione al civico 24 gli agenti della Polizia Locale, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, hanno trovato ... i sanmauresi si ritrovino più isolati e distanti da Torino. Con lo spostamento del capolinea dell'8 ai sanmauresi resterebbe, salvo modifiche delle attuali percorsi, la sola linea 61 quale servizio ...I fatti alle 9,30 di questa mattina in via Bagnolo, a Bibiana (Torino). Nell’abitazione al civico 24 gli agenti della Polizia Locale, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, hanno trovato ...