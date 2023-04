Timothée Chalamet canta Bob Dylan: la sua voce nel film sul cantautore da Nobel (Di martedì 11 aprile 2023) Timothée Chalamet non si limiterà a interpretare un giovane Bob Dylan, ma nel biopic che sta per iniziare a girare, canterà lui stesso le canzoni del cantautore premio Nobel. Ecco tutti i dettagli (foto LaPresse/Ansa) L’impressione è che Wonka sia stata la prova generale. Prima del grande debutto. Quello che tutti aspettano ormai da diversi anni. Ovvero il film biografico su Bob Dylan. Timothée Chalamt è chiamato a un’interpretazione di un livello superiore. L’asticella che si alza ancora una volta. Non per recitare – lì ha già dato grandi dimostrazioni. Ma per cantare. Timothée Chalamet come Taron Egerton e non come Rami Malek È stato James Mangold, il regista del biopic – in fase di pre-produzione ... Leggi su amica (Di martedì 11 aprile 2023)non si limiterà a interpretare un giovane Bob, ma nel biopic che sta per iniziare a girare, canterà lui stesso le canzoni delutore premio. Ecco tutti i dettagli (foto LaPresse/Ansa) L’impressione è che Wonka sia stata la prova generale. Prima del grande debutto. Quello che tutti aspettano ormai da diversi anni. Ovvero ilbiografico su BobChalamt è chiamato a un’interpretazione di un livello superiore. L’asticella che si alza ancora una volta. Non per recitare – lì ha già dato grandi dimostrazioni. Ma perre.come Taron Egerton e non come Rami Malek È stato James Mangold, il regista del biopic – in fase di pre-produzione ...

