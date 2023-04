"Ti prego torna": Ezio Greggio, il messaggio straziante scuote l'Italia (Di martedì 11 aprile 2023) La vicenda del piccolo Enea, abbandonato a Pasqua dalla madre nella Culla per la Vita alla clinica Mangiagalli di Milano, ha commosso tutti. La donna ha lasciato anche una lettera dove racconta che il bambino “è super sano, tutti gli esami fatti in ospedale sono ok”, insieme a parole di grande affetto per quella creatura che non può accudire. Chi ha mostrato grande sensibilità per l'accaduto è Ezio Greggio, popolare conduttore di Striscia La Notizia, che ha da poco compiuto 69 anni. Lo showman ha lanciato dal proprio profilo Instagram un appello alla donna: “Lancio un appello per trovare e convincere la mamma di Enea, bimbo abbandonato ieri nel giorno di Pasqua alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano e del quale se ne è preso cura il Prof. Fabio Mosca che ha già lanciato un appello. Il bimbo è bellissimo, sta bene, e con altri amici siamo pronti a dare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) La vicenda del piccolo Enea, abbandonato a Pasqua dalla madre nella Culla per la Vita alla clinica Mangiagalli di Milano, ha commosso tutti. La donna ha lasciato anche una lettera dove racconta che il bambino “è super sano, tutti gli esami fatti in ospedale sono ok”, insieme a parole di grande affetto per quella creatura che non può accudire. Chi ha mostrato grande sensibilità per l'accaduto è, popolare conduttore di Striscia La Notizia, che ha da poco compiuto 69 anni. Lo showman ha lanciato dal proprio profilo Instagram un appello alla donna: “Lancio un appello per trovare e convincere la mamma di Enea, bimbo abbandonato ieri nel giorno di Pasqua alle 11.30 alla Mangiagalli di Milano e del quale se ne è preso cura il Prof. Fabio Mosca che ha già lanciato un appello. Il bimbo è bellissimo, sta bene, e con altri amici siamo pronti a dare ...

