Theo: «Possiamo vincere la Champions, ma dobbiamo cominciare a vincere domani» (Di martedì 11 aprile 2023) Alla vigilia di Milan-Napoli di Champions League, Theo Hernandez ha parlato in conferenza stampa con l’allenatore del Milan Stefano Pioli Lo 0-4 cambia qualcosa? «Abbiamo avuto tante partite belle ma penso che quella di domani sia molto importante, lo 0-4 non cambia gli equilibri perchè sarà un’altra partita. Ci aspettiamo un Napoli forte, ma abbiamo preparato bene la partita» «Essere vice-capitano del Milan è un grande onore, dal primo giorno in cui sono arrivato qua. Il mister Maldini e Massara mi hanno dato sempre fiducia, sul Pallone d’Oro chi lo sa: mi piacerebbe, ma penso alla partita domani» «Quello che sogno è restare al Milan per quanto più tempo possibile, poi il futuro non si sa mai. Penso a domani, la partita più importante che abbiamo. Poi vedremo» Possiamo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023) Alla vigilia di Milan-Napoli diLeague,Hernandez ha parlato in conferenza stampa con l’allenatore del Milan Stefano Pioli Lo 0-4 cambia qualcosa? «Abbiamo avuto tante partite belle ma penso che quella disia molto importante, lo 0-4 non cambia gli equilibri perchè sarà un’altra partita. Ci aspettiamo un Napoli forte, ma abbiamo preparato bene la partita» «Essere vice-capitano del Milan è un grande onore, dal primo giorno in cui sono arrivato qua. Il mister Maldini e Massara mi hanno dato sempre fiducia, sul Pallone d’Oro chi lo sa: mi piacerebbe, ma penso alla partita» «Quello che sogno è restare al Milan per quanto più tempo possibile, poi il futuro non si sa mai. Penso a, la partita più importante che abbiamo. Poi vedremo»...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #MilanNapoli, #TheoHernandez: 'Possiamo vincere la Champions. Pallone d'oro? Non si sa mai' - tuttonapoli : Milan, Theo in conferenza: “Possiamo vincere la Champions! Osimhen out? Non cambia niente” - lakakadonkey : RT @TuttoMercatoWeb: Theo Hernandez lancia il Milan: 'Sì, io credo che possiamo vincere la Champions' - danielfacm : quest’altra che paragona di lorenzo a Theo Hernandez, possiamo chiuderla qui - TuttoMercatoWeb : Theo Hernandez lancia il Milan: 'Sì, io credo che possiamo vincere la Champions' -