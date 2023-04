Theo Hernandez | “Napoli diverso dallo 0-4 Assenza Osimhen? Azzurri sempre forti”

(Di martedì 11 aprile 2023)ritiene che ilsarà0-4 subito e l’dinon cambia niente perché glisonoConferenza stampa di presentazione peralla vigilia di Milan-. Il calciatore francese risponde alle domande dei cronisti insieme a Stefano Pioli., è la partita più importante della carriera? “Credo di sì, domani sarà una partita molto bella e importante. Il 4-0 in campionato ha cambiato gli equilibri? Non credo, quella di domani è una partita diversa rispetto a quella di campionato. Ilè forte, ma noi ci siamo preparati bene”. Ti vedi nel Milan ancora per ...

sa che il Milan, domani contro il Napoli, avrà un piccolo vantaggio: "Siamo a San Siro, siamo in 12. Questo grazie ai nostri tifosi". L'aspetto emotivo della gara di domani ha il suo ...frena gli entusiasmi: Domani è un'altra partita . Milan, Pioli: "La Champions è un'altra cosa". Nella conferenza pre partita, il tecnico del Milan Stefano Pioli sembra essere molto ...1 Vigilia di Champions League per il Milan , domani (mercoledì 12 aprile, ore 21) arriva il Napoli a San Siro per l'andata dei quarti di finale., difensore rossonero, presenta la sfida in conferenza stampa: le sue dichiarazioni. LA PARTITA PIU' SPECIALE DA GIOCARE DA QUANDO E' AL MILAN - 'E' vero che abbiamo avuto tante partite ...

Milan-Napoli, le parole di Theo Hernandez alla vigilia Fantacalcio ®

Vogliamo mettere in campo la miglior prestazione possibile, sappiamo che la Champions è la Champions. Stefano Pioli, allenatore del Milan e prossimo avversario del Napoli, ha parlato ai microfoni di ...Archiviato il pareggio in campionato contro l’Empoli, gli uomini di Stefano Pioli sono pronti per ripartire già da domani, in Champions League contro il Napoli. Nella prima delle due sfide europee all ...