The Penguin: nuovi volti nel cast della serie con protagonista Colin Farrell (Di martedì 11 aprile 2023) Tre sono i nuovi volti che si aggiungo al cast già precedentemente annunciato di The Penguin, spinoff di The Batman con protagonista Colin Farrell pronto ad interpretare Oswald Cobblepot. Continua a crescere il cast di The Penguin, l'imminente serie spinoff di The Batman che vede come protagonista Colin Farrell. Secondo le ultime anticipazioni tre sono infatti i nuovi nomi che vanno ad aggiungersi a quelli precedentemente annunciati. Carmen Ejogo, Francois Chau e David H. Holmes, secondo quanto riportato dal sito Coming Soon, entrano dunque a far parte dello show con dei ruoli ancora sconosciuti. Intanto, accanto a Colin ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 aprile 2023) Tre sono iche si aggiungo algià precedentemente annunciato di The, spinoff di The Batman conpronto ad interpretare Oswald Cobblepot. Continua a crescere ildi The, l'imminentespinoff di The Batman che vede come. Secondo le ultime anticipazioni tre sono infatti inomi che vanno ad aggiungersi a quelli precedentemente annunciati. Carmen Ejogo, Francois Chau e David H. Holmes, secondo quanto riportato dal sito Coming Soon, entrano dunque a far parte dello show con dei ruoli ancora sconosciuti. Intanto, accanto a...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UniMoviesBlog : The Penguin: il cast della serie accoglie Carmen Ejogo #ThePenguin #TheBatman #CarmenEjogo - Psyduduck : esperando ansiosamente pela festa puffle no the new club penguin - the_penguin_og : RT @Deb_236: So Accurate ???? - the_Penguin_OC : @MVCDLM Beh va lui prendre... - AstragaliUSA : #SquishyZoo bonanza, part 1/3 985: CUTE blue penguin! 986: Petra, the pink zebra 987: Toco, the toucan 988: Rita,… -