Vai agli ultimi Twett sull'argomento... p3terswift : ECCO IL MIO PRIMO FACE REVEAL, PER THE MARVELS TUTTO FAREI - Fawiza_mala84 : RT @RadioR101: #R101News: guarda il nuovissimo trailer di #TheMarvels, sequel di #CaptainMarvel ? - RadioR101 : #R101News: guarda il nuovissimo trailer di #TheMarvels, sequel di #CaptainMarvel ? - Dany_McClane68 : Se commento bestemmiando mi bannano? The Marvels | Dall'8 novembre al cinema - deserverose : il trailer di the marvels la mia merda preferita adesso si torna a fissarsi con la marvel lets go -

Mentre cresce l'attesa per il promettente Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn, in uscita a maggio, maggiore preoccupazione la desta questo di Nia DaCosta, secondo capitolo cinematografico delle avventure dedicate a Captain Marvel. I motivi sono presto detti: il rinvio da luglio a novembre per finalizzare al meglio la post -

"The Marvels", ecco il primo trailer TGCOM

