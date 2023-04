The Marvels | cosa ci rivela il primo trailer ufficiale del nuovo cinecomic Marvel?

(Di martedì 11 aprile 2023) Approdato online da poche ore, ilfootage del secondo capitolo cinematografico delle avventure di Captainmette insieme un team di "meraviglie" contro la minaccia Kree, anche se non tutto appare convincente come dovrebbe. Mentre cresce l'attesa per il promettente Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn, in uscita a maggio, maggiore preoccupazione la desta questo Thedi Nia DaCosta, secondo capitolo cinematografico delle avventure dedicate a Captain. I motivi sono presto detti: il rinvio da luglio a novembre per finalizzare al meglio la post-produzione dopo le critiche mosse a Quantumanania e il licenziamento di Victoria Alonso. Theè un progetto che sulla carta, al momento, non è riuscito a convincere appieno i fan e gli ...

Ci siamo, ecco il trailer tanto atteso di, con la altrettanto attesa data di uscita al cinema, il prossimo 8 novembre Diretto da Nia DaCosta , ****vedrà Brie Larson nei panni di Carol Danvers, Iman Vellani come

I dubbi ricadono sulla qualità e la riuscita del cinecomic a causa di molte variabili e necessità da tenere ormai in considerazione in questa nuova fase Marvel Studios più woke, inclusiva, ...