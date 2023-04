The Mandalorian: e se non fosse Din Djarin il mandaloriano del titolo? (Di martedì 11 aprile 2023) Il produttore e regista dello show ha suggerito che Din Djarin potrebbe non essere il Mandaloriano cui fa riferimento il titolo della acclamata serie Star Wars. Il produttore esecutivo e regista di The Mandalorian, Rick Famuyiwa, ha condiviso la sua opinione su chi sia davvero il "Mandaloriano" cui fa riferimento il titolo, lasciando intendere che potrebbe non trattarsi di Din Djarin, il personaggio centrale interpretato da Pedro Pascal. Da diverso tempo circolano teorie su chi possa riferirsi il titolo di The Mandalorian. Il rimando più ovvio è al protagonista Din Djarin, ma molti fan pensavano che Grogu fosse "il vero Mandaloriano" e che in realtà stiamo seguendo il suo viaggio da ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 aprile 2023) Il produttore e regista dello show ha suggerito che Dinpotrebbe non essere ilo cui fa riferimento ildella acclamata serie Star Wars. Il produttore esecutivo e regista di The, Rick Famuyiwa, ha condiviso la sua opinione su chi sia davvero il "o" cui fa riferimento il, lasciando intendere che potrebbe non trattarsi di Din, il personaggio centrale interpretato da Pedro Pascal. Da diverso tempo circolano teorie su chi possa riferirsi ildi The. Il rimando più ovvio è al protagonista Din, ma molti fan pensavano che Grogu"il veroo" e che in realtà stiamo seguendo il suo viaggio da ...

