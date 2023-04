The Flash: Grant Gustin avrà un cameo nel film? Ecco la sua risposta (Di martedì 11 aprile 2023) L'interprete di Barry Allen nella serie TV della CW Grant Gustin ha parlato della possibilità di apparire in The Flash, nuovo film della DC in arrivo quest'estate al cinema. Mancano ormai pochi mesi all'uscita nelle sale di The Flash, film che resetterà l'attuale continuity della DC e aprirà il varco per il nuovo DC Universe supervisionato da James Gunn e Peter Safran. In molti si sono chiesti se nel film ci sarà spazio anche per il Flash televisivo interpretato da Grant Gustin e l'attore ha finalmente voluto dare una risposta. "No, ci sono state molte voci al riguardo, ma non sarò nel film. E nessuno fino ad ora me lo aveva chiesto in diretta. Non sto mantenendo alcun segreto, posso ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 aprile 2023) L'interprete di Barry Allen nella serie TV della CWha parlato della possibilità di apparire in The, nuovodella DC in arrivo quest'estate al cinema. Mancano ormai pochi mesi all'uscita nelle sale di Theche resetterà l'attuale continuity della DC e aprirà il varco per il nuovo DC Universe supervisionato da James Gunn e Peter Safran. In molti si sono chiesti se nelci sarà spazio anche per iltelevisivo interpretato dae l'attore ha finalmente voluto dare una. "No, ci sono state molte voci al riguardo, ma non sarò nel. E nessuno fino ad ora me lo aveva chiesto in diretta. Non sto mantenendo alcun segreto, posso ...

