The Boys | terminate le riprese della quarta stagione

Sono ufficialmente terminate le riprese della quarta stagione di The Boys, e ad aggiornare i fan della serie ci ha pensato il produttore Stephan Fleet con un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Le riprese della quarta stagione di The Boys sono ufficialmente terminate. A darne notizia ci ha pensato Stephan Fleet, supervisore e produttore associato di VFX il quale ha annunciato attraverso Instagram che proprio lo scorso fine settimana c'è stato un party per festeggiare il momento. La scorsa settimana con un'immagine pubblicata sui social, Antony Starr ha condiviso con i fan di The Boys una notizia importante: la fine delle riprese.

