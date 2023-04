The Adecco Group, per 66% lavoratori italiani settimana breve solo a parità stipendio (Di martedì 11 aprile 2023) Andrea Malacrida: "Il mondo del lavoro è in rapida evoluzione e stiamo vivendo oggi un vero e proprio cambiamento del paradigma culturale" Il mercato del lavoro nel post-pandemia continua il suo percorso di trasformazione. Se il 2022 è stato caratterizzato da fenomeni come le grandi dimissioni, i quitfluencer e il quiet quitting, nei primi mesi del 2023 il dibattito si è concentrato sullo strumento della settimana lavorativa di quattro giorni. La ricerca Global workforce of the future di The Adecco Group, rafforzata da un’ulteriore indagine che l’azienda ha svolto sui suoi canali social, che ha coinvolto più di 2 mila persone, ha tuttavia messo in evidenza un fatto di particolare rilevanza: ben il 66% di chi dichiara interesse verso la settimana lavorativa breve evidenzia che sarebbe disponibile ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 aprile 2023) Andrea Malacrida: "Il mondo del lavoro è in rapida evoluzione e stiamo vivendo oggi un vero e proprio cambiamento del paradigma culturale" Il mercato del lavoro nel post-pandemia continua il suo percorso di trasformazione. Se il 2022 è stato caratterizzato da fenomeni come le grandi dimissioni, i quitfluencer e il quiet quitting, nei primi mesi del 2023 il dibattito si è concentrato sullo strumento dellalavorativa di quattro giorni. La ricerca Global workforce of the future di The, rafforzata da un’ulteriore indagine che l’azienda ha svolto sui suoi canali social, che ha coinvolto più di 2 mila persone, ha tuttavia messo in evidenza un fatto di particolare rilevanza: ben il 66% di chi dichiara interesse verso lalavorativaevidenzia che sarebbe disponibile ...

