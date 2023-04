Terzo Tempo Napoli: Forza Alessandro! (Di martedì 11 aprile 2023) Iniziativa del Napoli, che sensibilizza alla raccolta di sangue all'Ospedale Cardarelli (del gruppo A-RH negativo) per il giornalista Alessandro Sacco. Ecco il tweet pubblicato dalla società: "Aiutiamo Alessandro Sacco, giornalista che segue il Napoli, da molti anni, con passione. Urge sangue del gruppo A-RH negativo. La donazione si può fare al Centro Trasfusione dell’ospedale Cardarelli di Napoli." Forza Alessandro! Siamo tutti e tutte con Te! Non mollare. Abbiamo ancora tanto da festeggiare insieme! Ti aspettiamo... Tutta la Redazione di Terzo Tempo Napoli Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 11 aprile 2023) Iniziativa del, che sensibilizza alla raccolta di sangue all'Ospedale Cardarelli (del gruppo A-RH negativo) per il giornalista Alessandro Sacco. Ecco il tweet pubblicato dalla società: "Aiutiamo Alessandro Sacco, giornalista che segue il, da molti anni, con passione. Urge sangue del gruppo A-RH negativo. La donazione si può fare al Centro Trasfusione dell’ospedale Cardarelli di."Siamo tutti e tutte con Te! Non mollare. Abbiamo ancora tanto da festeggiare insieme! Ti aspettiamo... Tutta la Redazione di

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adapallai : RT @GiovyPie: L'ex deputato della Rada Vladimir Stretovich, che il giorno prima aveva guidato il sequestro forzato di una #chiesa ortodossa… - Av1897 : @AxxMassimo Verissimo, una palude pure fuori un parcheggio da terzo mondo, d'altronde abbiamo gli stadi più belli d… - Yoda15271485 : RT @GiovyPie: L'ex deputato della Rada Vladimir Stretovich, che il giorno prima aveva guidato il sequestro forzato di una #chiesa ortodossa… - attilasarti : RT @BorisSimeoni: @CristinaMolendi @CarloCalenda Io l’ho zittito da tempo, quando ho capito che non é un politico e che ha il complesso di… - BargelliniLuca : Il primo tecnico doveva essere avvicendato in estate, il secondo non aveva esperienza in Italia, il terzo è da temp… -