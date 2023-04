Terzo polo, tensione tra Azione e Italia Viva. Calenda smentisce: «Serve partito unico». I renziani si riuniscono alle 21.30 (Di martedì 11 aprile 2023) Se la malattia di Silvio Berlusconi e il futuro incerto di Forza Italia, in un primo momento, avevano fatto pensare al Terzo polo come naturale approdo per molti azzurri, le tensioni tra calendiani e renziani agiscono da deterrente per eventuali transfughi liberali. Il progetto di costruire un soggetto unico di centro, coagulando le risorse di Azione e Italia Viva, partiti oggi federati, rischia di partire già azzoppato. L’appuntamento del 10 giugno, data scelta per dare avvio al congresso, è evocato dagli esponenti più vicini a Matteo Renzi, che replicano ai dubbi dei dirigenti di Azione, fatti trapelare in anonimato sugli organi di stampa. «Facciamo il congresso e in quella sede discutiamo di tutto. Nei partiti democratici si fa ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) Se la malattia di Silvio Berlusconi e il futuro incerto di Forza, in un primo momento, avevano fatto pensare alcome naturale approdo per molti azzurri, le tensioni tra calendiani eagiscono da deterrente per eventuali transfughi liberali. Il progetto di costruire un soggettodi centro, coagulando le risorse di, partiti oggi federati, rischia di partire già azzoppato. L’appuntamento del 10 giugno, data scelta per dare avvio al congresso, è evocato dagli esponenti più vicini a Matteo Renzi, che replicano ai dubbi dei dirigenti di, fatti trapelare in anonimato sugli organi di stampa. «Facciamo il congresso e in quella sede discutiamo di tutto. Nei partiti democratici si fa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - fattoquotidiano : Renzi manda in pezzi anche il Terzo Polo, Azione: “Pazienza esaurita, troppi tatticismi”. Italia viva: “Basta velin… - claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - Brizioful : RT @ngiocoli: Ricapitolando: FI sta come d'autunno gli alberi le foglie, il Terzo Polo è in frantumi, il PD si è grillinizzato e/o licealiz… - Biofafafa : RT @claudiovelardi: Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è un g… -