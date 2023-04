Terzo Polo | Rosato IV | Lavorare per trovare soluzioni per un progetto che va oltre le persone

(Di martedì 11 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2023 “Bisogna avere fiducia eper cercare dia unpolitico che va al di là dellee riguarda tanti elettori che si riconoscono in unalternativo a destra e sinistra. Io sono un ottimista per definizione e credo si debbaper risolvere le tensioni”, le parole di Ettore, Italia Viva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - fattoquotidiano : Renzi manda in pezzi anche il Terzo Polo, Azione: “Pazienza esaurita, troppi tatticismi”. Italia viva: “Basta velin… - Corriere : Terzo polo, è rottura tra Calenda e Renzi: addio al partito unico - GiulioScotto : RT @Arturo_Scotto: Dunque, un terzo polo non ha spazio politico e culturale ed anche nella contabilità dei voti rischia parecchio. Perché l… - PAOLOGELLI : @chipswilliams1 Il Terzo Polo è già morto. ?? -

16.55, Renzi e Calenda verso addio Aria di rottura tra Renzi e Calenda, in attesa del congresso e dell'annunciato scioglimento di Italia Viva e Azione in un unico partito. Calenda solleva dubbi ...Matteo Renzi e Carlo Calenda vicini alla rottura Fonti interne alparlano di crisi insanabile tra i due leader. 'L'unico problema dirimente oggi per la costruzione del partito unico dei liberal - democratici è che Renzi non vuole prendere l'impegno a ...Cresce la tensione nelin seguito alla fuga di notizie, secondo le quali Carlo Calenda e Matteo Renzi , rispettivamente leader di Azione e di Italia Viva, sarebbero a un passo dalla rottura . Anche se, per adesso,...

Terzo polo, addio al partito unico: strappo tra Calenda e Renzi. Poi il leader di Azione: «Rottura Ma... Corriere della Sera

Lo spiegano fonti di Italia Viva che parlano di "rapporti ormai tesissimi" fra le due anime del Terzo Polo. Una situazione che è andata precipitando dalla conferenza stampa in cui Matteo Renzi si è ...“Ma figuriamoci”. Al cronista dell’AdnKronos che gli chiedeva di commentare la quasi rottura tra Azione e Italia viva sul partito unitario e unico tra le due forze da tempo in cantiere Carlo Calenda ...