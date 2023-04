Terzo Polo, Rosato (IV): "Lavorare per trovare soluzioni per un progetto che va oltre le persone" (Di martedì 11 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2023 “Bisogna avere fiducia e Lavorare per cercare di trovare soluzioni a un progetto politico che va al di là delle persone e riguarda tanti elettori che si riconoscono in un progetto alternativo a destra e sinistra. Io sono un ottimista per definizione e credo si debba Lavorare per risolvere le tensioni”, le parole di Ettore Rosato, Italia Viva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di martedì 11 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2023 “Bisogna avere fiducia eper cercare dia unpolitico che va al di là dellee riguarda tanti elettori che si riconoscono in unalternativo a destra e sinistra. Io sono un ottimista per definizione e credo si debbaper risolvere le tensioni”, le parole di Ettore, Italia Viva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

