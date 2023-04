Terzo polo: Renzi, 'obiettivo europee, senza buon risultato percorso viene meno' (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Manteniamo l'obiettivo delle europee del 2024, la battaglia decisiva. Lì o il Terzo polo fa un buon risultato o il percorso fatalmente è destinato a venire meno. Noi siamo al lavoro per delle belle liste e per un buon risultato". Lo ha detto Matteo Renzi alla riunione di Italia viva. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Manteniamo l'delledel 2024, la battaglia decisiva. Lì o ilfa uno ilfatalmente è destinato a venire. Noi siamo al lavoro per delle belle liste e per un". Lo ha detto Matteoalla riunione di Italia viva.

