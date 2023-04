Terzo polo | Renzi | ' non c' è nessun motivo politico per rompere progetto'

(Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "E' inspiegabile, non c'è alcunperildel. Qualcuno dice che la rottura che viene paventata da Azione nasce per esigenze legate ai soldi, al Riformista, allo scioglimento dei partiti di origine. Si tratta di alibi e di finte motivazioni". Lo ha detto Matteonel suo intervento alla riunione di Italia viva. "Sui soldi: dall'inizio dell'unione Italia viva-Azione abbiamo dato circa 1mln e mezzo di euro, la maggior parte per promuovere il volto e il nome di Calenda, ci sono le fatture", ha spiegato il leader di Iv.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - fattoquotidiano : Renzi manda in pezzi anche il Terzo Polo, Azione: “Pazienza esaurita, troppi tatticismi”. Italia viva: “Basta velin… - Corriere : Terzo polo, è rottura tra Calenda e Renzi: addio al partito unico - jurimarini : RT @wirko94: Marcucci che arriva nel terzo polo - Gio_Torrisi : RT @GarbaSte: Marcucci prospetta l'ipotesi di accasarsi con il terzo polo. Per evitare la minaccia il terzo polo cessa di esistere. -

Poi Barbara Palombelli chiede a Giulio Tremonti cosa pensa della crisi in corso tra Matteo Renzi e Carlo Calenda che sembrano dire addio al progetto del. Di fronte a questa domanda, il ...A portarlo è stato Francesco Bonifazi , renziano di ferro: 'Leggo che il problema delsarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione di euro , quasi tutto ..."Non c'è alcun motivo politico per rompere il progetto del". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel suo intervento alla riunione in corso con consiglieri e parlamentari del partito al Senato. "Qualcuno dice che la rottura che viene ...

"In genere quando si arriva a parlare di soldi un matrimonio è bello e finito, ma magari nel nostro caso vuole dire soltanto che il congresso entra nel vivo". A sera, dopo una giornata sull'orlo della ...Sono già alle accuse reciproche di voler far saltare tutto, di essere i responsabili dell'eventuale fallimento ...