**Terzo polo: Renzi, 'nessun cambio di linea, abbiamo accettato di tutto'** (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Non c'è nessun cambio di linea da pare nostra, anzi. abbiamo accettato di tutto, il passo indietro mio, prima il partito unico, la polemica sui simboli. Non so cosa altro poter accettare, persino che il tesseramento valesse anche per il tesseramento unico". Lo ha detto Matteo Renzi nel corso della riunone di Italia viva parlando del partito unico del Terzo polo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Non c'èdida pare nostra, anzi.di, il passo indietro mio, prima il partito unico, la polemica sui simboli. Non so cosa altro poter accettare, persino che il tesseramento valesse anche per il tesseramento unico". Lo ha detto Matteonel corso della riunone di Italia viva parlando del partito unico del Terzo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - fattoquotidiano : Renzi manda in pezzi anche il Terzo Polo, Azione: “Pazienza esaurita, troppi tatticismi”. Italia viva: “Basta velin… - Corriere : Terzo polo, è rottura tra Calenda e Renzi: addio al partito unico - TiniBrunozzi : RT @FrancescoBonif1: Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione di… - badanoalida22 : RT @mariamacina: Terzo Polo, Rosato (IV): 'Lavorare per trovare soluzioni per un progetto che va oltre le persone' -