Terzo polo: Renzi, 'nemmeno mezza polemica, se Calenda dirà di no si assumerà responsabilità' (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Da parte mia non farò nemmeno mezza polemica nei confronti di Calenda, non ho elementi di frizione personale con nessuno. Questo atteggiamento fa male ai sogni e ai desideri di chi vorrebbe fare politica, ma non mi faccio trascinare nelle beghe politiche. E' folle mandare a monte tutto, se Calena dirà di no si assumerà le responsabilità. Nessuno faccia o alimenti polemiche, se vogliono le facciano loro, noi no". Lo ha detto Matteo Renzi alla riunione di Italia viva. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Da parte mia non farònei confronti di, non ho elementi di frizione personale con nessuno. Questo atteggiamento fa male ai sogni e ai desideri di chi vorrebbe fare politica, ma non mi faccio trascinare nelle beghe politiche. E' folle mandare a monte tutto, se Calenadi no sile. Nessuno faccia o alimenti polemiche, se vogliono le facciano loro, noi no". Lo ha detto Matteoalla riunione di Italia viva.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - fattoquotidiano : Renzi manda in pezzi anche il Terzo Polo, Azione: “Pazienza esaurita, troppi tatticismi”. Italia viva: “Basta velin… - Corriere : Terzo polo, è rottura tra Calenda e Renzi: addio al partito unico - Roma743BC : RT @albertoinfelise: Già vista mezza dozzina di cantori del terzo polo che abbandonano la nave come se non avessero passato mesi a umettarn… - luciodigaetano : Ragazzi qualcuno imbavagli i tizi del Terzo Polo perché anche per suicidarsi ci vuole un tempo tecnico, così è trop… -