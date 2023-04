Terzo Polo, Renzi e Calenda pronti a dividersi? Il leader di Azione smentisce: 'Figuriamoci...'. Iv: fa tutto da solo (Di martedì 11 aprile 2023) Da ultima anche Maria Elena Boschi: 'Leggo polemiche dentro il Terzo Polo. Mi dispiace. Abbiamo scelto di fare un partito unico e abbiamo già definito le date. Noi non cambiamo idea e lavoriamo in ... Leggi su leggo (Di martedì 11 aprile 2023) Da ultima anche Maria Elena Boschi: 'Leggo polemiche dentro il. Mi dispiace. Abbiamo scelto di fare un partito unico e abbiamo già definito le date. Noi non cambiamo idea e lavoriamo in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - fattoquotidiano : Renzi manda in pezzi anche il Terzo Polo, Azione: “Pazienza esaurita, troppi tatticismi”. Italia viva: “Basta velin… - Corriere : Terzo polo, è rottura tra Calenda e Renzi: addio al partito unico - chiamatemibobo : RT @Francesco_Laiso: Terzo polo VS Berlusconi is the new Liz Truss VS lattuga - GiulioScotto : RT @Arturo_Scotto: Dunque, un terzo polo non ha spazio politico e culturale ed anche nella contabilità dei voti rischia parecchio. Perché l… -