Terzo polo | Pastorella Az | ' andiamo avanti | evitando attacchi personali gratuiti'

(Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Da mesi @Azione it e @ItaliaViva lavorano insieme.con la costituzione del partito unico, sciogliendo gli ormeggi individuali ed. Facciamolo per chi già crede in noi e chi da anni attende un vero partito #liberaldemocratico. Mi dispiacerà mandare in pensione #Azione a cui ho dedicato 3 anni, certamente, ma non è la fine. La nostra comunità politica proseguirà il suo cammino e non sarà da sola". Lo dice Giulia, deputata e vice presidente di Azione.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - fattoquotidiano : Renzi manda in pezzi anche il Terzo Polo, Azione: “Pazienza esaurita, troppi tatticismi”. Italia viva: “Basta velin… - claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - PaoloX68 : RT @nonleggerlo: Serve un nome nuovo per il Terzo Polo. Quale? [#Renzi #ItaliaViva #Calenda #Azione] - AntonioCassone7 : C‘è poco da capire nella vicenda del terzo polo. Basta rileggersi il commento peloso di Giachetti alle parole di Ca… -

Così la battuta social diretta alda qualche osservatore malizioso ("smettetela di dividervi tra di voi o finiranno per pensare che siete di sinistra") mette in luce un altro aspetto della ...Roma, 11 aprile 2023 "Stasera una riunione di Italia Viva programmata da tempo, all'ordine del giorno il percorso per il. Credo sia segnato e virtuoso, si deve percorrere consapevoli delle fatiche ma sono fiducioso. Naturalmente vediamo come si evolve la cosa. C'è un vasto elettorato da prendere, chi pensa ..."Cazz... in libertà". Dalle parti di Azione sono netti nello smentire all'Adnkronos le voci di rottura imminente con Italia Viva. I problemi, come è evidente dallo scontro pubblico di oggi, ovviamente ...

Terzo polo, addio al partito unico: strappo tra Calenda e Renzi. Poi il leader di Azione: «Rottura Ma... Corriere della Sera

16.55 Terzo polo, Renzi e Calenda verso addio Aria di rottura tra Renzi e Calenda, in attesa del congresso e dell'annunciato scioglimento di Italia Viva e Azione in un unico partito. Calenda sollev ...Roma, 11 apr. (askanews) - Come in tutti i matrimoni quando la discussione si sposta sui soldi le cose sono messe davvero male. Soprattutto ...