Terzo Polo | Iv | ' nessun tatticismo | noi pronti a congresso per partito unico' **

(Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Non c'èdi Italia Viva. Abbiamo deciso di fare undemocratico in cui ci si confronti a viso aperto e non con le veline anonime”. Così in una nota Alessia Cappello e Ciro Buonajuto, portavoce nazionali di Italia Viva. “Ci sono le date già fissate, ci sono le regole decise da Calenda comprese quelle sul tesseramento, ci sono i gruppi di lavoro con i nomi già decisi, c'è il comitato politico. Noi siamoalche Calenda ha chiesto di fare. E ci mettiamo nome e cognome. C'è qualcuno che cambia idea una volta al giorno, ma quel qualcuno non siamo noi. Quanto a Renzi: gli è stato chiesto di fare un passo indietro, lo ha fatto. Adesso possiamo fare ildemocratico anziché inviare veline anonime?”.