Terzo polo in panne Azione | Inaccettabili i tatticismi di Renzi Così il partito unico non potrà nascere I renziani | Basta veline

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - fattoquotidiano : Renzi manda in pezzi anche il Terzo Polo, Azione: “Pazienza esaurita, troppi tatticismi”. Italia viva: “Basta velin… - Linkiesta : Il Terzo polo, la tattica fine a sé stessa e il mito dell’elettore razionale Accelerazioni e rallentamenti nella n… - gio_mavellia : RT @antoniopolito1: Come volevasi dimostrare - Terzo polo, addio al partito unico: è rottura tra Calenda e Renzi- - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @lisanoja: È stato chiesto a @matteorenzi di fare un passo indietro per lasciare a Calenda la guida del Terzo Polo. Lo ha fatto, sin dal… -

Ilè già finito 'Mi sembra che nessuno voglia fare più niente. Calenda e Renzi alla fine non riescono a stare insieme e secondo me si spacca tutto', rivela un big di Italia Viva a LaPresse ...In questo modo ha delegittimato anche il comitato politico della federazione deldove oggi non siede nessun rappresentante di IV in grado di prendere impegni. Calenda ritiene inaccettabile ...'La verità La verità è che Calenda ha paura di perdere il congresso'. Tra i parlamentari di Italia Viva si spiega così all'Adnkronos il 'nervosismo' di Azione, culminato stamattina in una serie di ...

Terzo polo, addio al partito unico: strappo tra Calenda e Renzi. Poi il leader di Azione: «Rottura Ma... Corriere della Sera

L’evento si rivolge ad amministratori, operatori turistico-culturali, associazioni di categoria, terzo settore, guide e accompagnatori ... ascolano con il laboratorio pittorico presso il Polo ...In questo modo ha delegittimato anche il comitato politico della federazione del Terzo Polo dove oggi non siede nessun rappresentante di IV in grado di prendere impegni. Calenda ritiene inaccettabile ...