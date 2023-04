**Terzo polo: Gelmini, 'ora chiarezza su scioglimento partiti provenienza'** (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Il progetto che abbiamo avviato non può interrompersi, in primo luogo per rispetto verso quegli elettori che, un mese dopo la nascita della lista unitaria, ci hanno riconosciuto come alternativa seria agli opposti populismi. Dobbiamo concentrarci sulla proposta politica e sulle regole ed evitare che il complesso confronto che legittimamente precede la nascita di un partito unico venga travisato. L'obiettivo e i tempi per la nascita del nuovo soggetto sotto la guida di Carlo Calenda, sono già stati condivisi: ora si tratta di precisare rapidamente le modalità, perché è evidente che la nascita del partito unico presuppone che i nostri singoli soggetti di provenienza vengano sciolti”. Lo dice Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Il progetto che abbiamo avviato non può interrompersi, in primo luogo per rispetto verso quegli elettori che, un mese dopo la nascita della lista unitaria, ci hanno riconosciuto come alternativa seria agli opposti populismi. Dobbiamo concentrarci sulla proposta politica e sulle regole ed evitare che il complesso confronto che legittimamente precede la nascita di un partito unico venga travisato. L'obiettivo e i tempi per la nascita del nuovo soggetto sotto la guida di Carlo Calenda, sono già stati condivisi: ora si tratta di precisare rapidamente le modalità, perché è evidente che la nascita del partito unico presuppone che i nostri singoli soggetti divengano sciolti”. Lo dice Mariastella, vicesegretario e portavoce di Azione.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - fattoquotidiano : Renzi manda in pezzi anche il Terzo Polo, Azione: “Pazienza esaurita, troppi tatticismi”. Italia viva: “Basta velin… - claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - anna_nan18 : @AndreaMarcucci @repubblica Vai nel terzo polo così sarete in 3! - maddalena2471 : RT @Avvenire_Nei: Scintille tra @matteorenzi e @CarloCalenda . Partito unico in bilico -