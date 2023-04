Terzo polo: Faraone (Iv), 'Calenda la smetta con 'l'estraneità' di Renzi' (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Noi di Italia Viva non mettiamo minimamente in discussione la creazione di un partito unico con Azione e con tutte le forze che vorranno starci, dovrà essere una vera e propria costituente di un partito che si dovrà strutturare dal basso, non una fusione a freddo e nemmeno una semplice incoronazione”. Lo ha detto Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva, a Metropolis. “Si tratta di un cammino non semplice ed è naturale che possa comportare delle frizioni. Non nascondo che le dichiarazioni di Calenda che continuano a sottolineare la lontananza di Renzi da questo percorso costituente creano imbarazzi -ha aggiunto-. Anche perché non è vero: Matteo è un senatore del gruppo, è parte del gruppo dirigente, è riconosciuto come tale, farlo passare per estraneo al percorso, salvo poi voler condividere le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Noi di Italia Viva non mettiamo minimamente in discussione la creazione di un partito unico con Azione e con tutte le forze che vorranno starci, dovrà essere una vera e propria costituente di un partito che si dovrà strutturare dal basso, non una fusione a freddo e nemmeno una semplice incoronazione”. Lo ha detto Davide, deputato di Azione-Italia Viva, a Metropolis. “Si tratta di un cammino non semplice ed è naturale che possa comportare delle frizioni. Non nascondo che le dichiarazioni diche continuano a sottolineare la lontananza dida questo percorso costituente creano imbarazzi -ha aggiunto-. Anche perché non è vero: Matteo è un senatore del gruppo, è parte del gruppo dirigente, è riconosciuto come tale, farlo passare per estraneo al percorso, salvo poi voler condividere le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - fattoquotidiano : Renzi manda in pezzi anche il Terzo Polo, Azione: “Pazienza esaurita, troppi tatticismi”. Italia viva: “Basta velin… - claudiovelardi : Nascondere la strutturale inconciliabilità tra @CarloCalenda e @matteorenzi dietro schermaglie tattiche e veline è… - thelondonboys47 : RT @serebellardinel: #Renzi manda in pezzi anche il #terzopolo! E' perchè dove passa non cresce più l'erba peggio del barbaro, e comunque #… - themarmor93 : Qualcuno aveva dubbi che il terzo polo fosse una gigantesca bolla pronta ad esplodere alla prima difficoltà? Ad og… -