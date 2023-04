Terzo Polo: eurodeputati Renew, 'incomprensibili polemiche' (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "polemiche incomprensibili". Lo scrive su twitter sulle tensione Azione-Iv l'eurodeputato Nicola Danti che è vicepresidente del gruppo Renew Europe di cui fa parte con il collega Giosi Ferrandino “Sarebbe davvero difficile spiegare le incomprensibili polemiche di oggi a chi in Europa guarda con speranza al partito unico del Terzo Polo come riferimento per Renew Europe”, scrive Danti. Ed aggiunge Ferrandino: "Io credo che si debba porre fine a queste polemiche che rischiano di penalizzarci, i risultati delle ultime regionali sono ancora caldi", scrive l'europarlamentare riferendosi alle regionali in Fvg. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "". Lo scrive su twitter sulle tensione Azione-Iv l'eurodeputato Nicola Danti che è vicepresidente del gruppoEurope di cui fa parte con il collega Giosi Ferrandino “Sarebbe davvero difficile spiegare ledi oggi a chi in Europa guarda con speranza al partito unico delcome riferimento perEurope”, scrive Danti. Ed aggiunge Ferrandino: "Io credo che si debba porre fine a questeche rischiano di penalizzarci, i risultati delle ultime regionali sono ancora caldi", scrive l'europarlamentare riferendosi alle regionali in Fvg.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - fattoquotidiano : Renzi manda in pezzi anche il Terzo Polo, Azione: “Pazienza esaurita, troppi tatticismi”. Italia viva: “Basta velin… - SBidimedia : ?? Terzo Polo vicino allo scioglimento? Il corriere sul suo sito scrive che: 'È divorzio (burrascoso, più che cons… - vpuntompunto : RT @MelanyHamilton_: sia chiaro, parliamo dell'ipotetico fracasso del terzo polo non per interesse, non perché conti, ma per farci due risa… - Piero43 : RT @Zerovirgola2: Il “Terzo” Polo in una foto #Renzi #Calenda #terzopolo -