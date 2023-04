Terzo Polo e partito unico | Calenda | Rottura con Renzi? Figuriamoci

(Di martedì 11 aprile 2023) Da ultima anche Maria Elena Boschi : "Leggo polemiche dentro il. Mi dispiace. Abbiamo ... Carlointerviene su Twitter: "Per quanto concerne @Azione it la prospettiva di undei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - fattoquotidiano : Renzi manda in pezzi anche il Terzo Polo, Azione: “Pazienza esaurita, troppi tatticismi”. Italia viva: “Basta velin… - SBidimedia : ?? Terzo Polo vicino allo scioglimento? Il corriere sul suo sito scrive che: 'È divorzio (burrascoso, più che cons… - danieledv79 : RT @_angelobognanni: Quindi #Calenda rivendica il ruolo di protagonista assoluto del Terzo Polo e non accetta che qualcuno di IV possa cand… - serebellardinel : #Renzi manda in pezzi anche il #terzopolo! E' perchè dove passa non cresce più l'erba peggio del barbaro, e comunqu… -

In questo modo ha delegittimato anche il comitato politico della federazione deldove oggi non siede nessun rappresentante di IV in grado di prendere impegni. Calenda ritiene inaccettabile ..."C'eravamo tanti amati". No, manco quello. Perchè Carlo Calenda e Matteo Renzi si sono sempre detestati, più o meno cordialmente. E ora che sul tavolo c'è l'eredità politica di Silvio Berlusconi, ...Da ultima anche Maria Elena Boschi : "Leggo polemiche dentro il. Mi dispiace. Abbiamo scelto di fare un partito unico e abbiamo già definito le date. Noi non cambiamo idea e lavoriamo in ...

Terzo polo, addio al partito unico: strappo tra Calenda e Renzi. Poi il leader di Azione: «Rottura Ma figurarsi...» Corriere della Sera

Pochi in partenza e ancora meno adesso quelli che scommettono sull’intesa tra Calenda e Renzi per far nascere il Terzo Polo dall’unione tra Azione e Italia Viva. Il carattere ha prevalso sulla ...Voci incontrollate, dichiarazioni ufficiose, veline, tweet: il Terzo polo nella bufera a pochi mesi dall’annunciato congresso costitutivo del partito unico. Di fondo c’è la difficoltà di rapporti tra ...