Terzo Polo | è crisi aperta fra Renzi e Calenda

(Di martedì 11 aprile 2023) Dopo il mezzo exploit delle elezioni nazionali del 2022 (8%), ilannaspa: Matteoe Carlosono ormai ai ferri corti. Le ultime esternazioni, a mezzo stampa e social, dei due leader certificano unapolitica annunciata. “Per Azione la prospettiva di un partito dei liberal-democratici aperto e inclusivo resta l’unica utile al Paese. Va perseguita seriamente e rapidamente con i soggetti realmente interessati. Polemiche da cortile non ci interessano e non vi prenderemo parte“, ha scritto su Twitter il leader di Azione. Carloe Matteo. Foto Ansa/Giuseppe Lami, rissa fra Iv e Azione La replica di Italia Viva non si è fatta attendere: “Abbiamo assecondato tutte le richieste di ...

"Non c'è nessun tatticismo di Italia Viva. Abbiamo deciso di fare un congresso democratico in cui ci si confronti a viso aperto e non con le veline anonime" così in una nota Alessia Cappello e Ciro ...C'è aria di scissione neldopo che i dirigenti di Azione e Italia viva hanno passato la mattina a litigare su social e agenzie. Ma Calenda rassicura. "Rottura Ma figuriamoci" Dopo l'ennesimo scontro tra dirigenti, ...C'è tensione tra Azione e Italia Viva. Le due forze politiche del, impegnate a definire il percorso che dovrebbe portare alla formazione di un partito unico, starebbero attraversando un momento difficile, come emerso in diversi retroscena sui media negli ...

Roma, 11 aprile 2023 - Nervi tesi, anzi tesissimi nel Terzo Polo tra Azione e Italia Viva, tra Renzi e Calenda. In attesa del congresso e del conseguente scioglimento delle due forze politiche che ...“Se siamo alla rottura Diciamo che Calenda sta facendo tutto da solo”. Fonti di primo piano di Italia Viva rispondono così all’Adnkronos sulle voci di rottura ormai imminente tra Azione e Italia Viva ...