Terzo polo | Danti RE | ' polemiche incomprensibili'

(Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr (Adnkronos) - “Sarebbe davvero difficile spiegare ledi oggi a chi in Europa guarda con speranza al partito unico del #come riferimento per @RenewEurope. Abbiamo avuto un primo risultato importante alle politiche, andiamo avanti, senza tentennamenti”. Lo scrive sui social l'eurodeputato Nicola, vicepresidente di Renew Europe.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Terzo polo, è rottura tra Calenda e Renzi: addio al partito unico - pietroraffa : Cos'è l'attimo? L'istante che intercorre tra la nascita del Terzo Polo e la sua scissione #Calenda - mrctrdsh : A mio parere. Ora che Renzi ha assunto la direzione del Riformista il progetto centrista del Terzo Polo è tramonta… - Brizio1965 : La #scissione dell'#atomo #ItaliaViva #Renzi #Calenda Terzo polo addio, è rottura tra Calenda e Renzi: «Posizioni i… - OvileItalia : RT @AlRobecchi: In questa rara immagine medievale, il Terzo Polo prepara il congresso in modo sèrio -

Roma, 11 aprile 2023 "Bisogna avere fiducia e lavorare per cercare di trovare soluzioni a un progetto politico che va al di là delle persone e riguarda tanti elettori che si riconoscono in un progetto ...'A differenza di quanto sussurrato da veline anonime, giova ricordare che Italia Viva ha contribuito in modo paritetico rispetto ad Azione a tutte le campagne elettorali del, dalle ...Azione e renziani litigano sul congresso del partito unitario. I primi chiedono lo scioglimento di Italia viva e contestano il dinamismo su più fronti di Renzi, i secondi accusano Calenda di non voler ...

Terzo polo, addio al partito unico: strappo tra Calenda e Renzi. Poi il leader di Azione: «Rottura Ma... Corriere della Sera

Roma, 11 apr – Il Terzo polo sembra sempre più una polveriera pronta a esplodere e l’ipotesi di un partito unico tra Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi appare meno certa. Sulla stampa si ...Brutta storia, quella di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Non che il progetto del Terzo Polo non avesse un qualche senso, una logica politica diciamo. Però fai fatica a mettere due galli in un pollaio ...