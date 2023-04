**Terzo polo: Calenda, 'su partito unico Renzi non sta rispondendo, non va bene'** (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "C'è un punto fondamentale: abbiamo promesso un partito unico e Renzi su questo non sta rispondendo. Questo non va bene". Lo dice Carlo Calenda a dì Martedì, su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "C'è un punto fondamentale: abbiamo promesso unsu questo non sta. Questo non va". Lo dice Carloa dì Martedì, su La7.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - fattoquotidiano : Renzi manda in pezzi anche il Terzo Polo, Azione: “Pazienza esaurita, troppi tatticismi”. Italia viva: “Basta velin… - Corriere : Terzo polo, è rottura tra Calenda e Renzi: addio al partito unico - Rosenkavalier70 : RT @opificioprugna: Il clima è davvero impazzito: si sta sciogliendo perfino il terzo polo! (Gianluca Cotza @cotza_gianluca) #terzopolo… - sono_francesca : RT @ngiocoli: Ricapitolando: FI sta come d'autunno gli alberi le foglie, il Terzo Polo è in frantumi, il PD si è grillinizzato e/o licealiz… -