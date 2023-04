Terzo Polo | Calenda respinge voci su addio con Iv | ' Rottura? Ma figuriamoci' **

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - fattoquotidiano : Renzi manda in pezzi anche il Terzo Polo, Azione: “Pazienza esaurita, troppi tatticismi”. Italia viva: “Basta velin… - Linkiesta : Il Terzo polo, la tattica fine a sé stessa e il mito dell’elettore razionale Accelerazioni e rallentamenti nella n… - petunianelsole : @rpapaposts mi riferivo al terzo polo durato quanto un gatto in tangenziale :) - pietroraffa : A breve Ezio Greggio potrebbe dire la sua anche sul Terzo Polo -

In questo modo ha delegittimato anche il comitato politico della federazione deldove oggi non siede nessun rappresentante di IV in grado di prendere impegni. Calenda ritiene inaccettabile ...'La verità La verità è che Calenda ha paura di perdere il congresso'. Tra i parlamentari di Italia Viva si spiega così all'Adnkronos il 'nervosismo' di Azione, culminato stamattina in una serie di ...Ilalla prova del congresso è una polveriera pronta a saltare in aria . La complicata relazione tra Renzi e Calenda è a un passo dalla rottura. L'innesco del giorno è in una parola: tatticismi.

Terzo polo, addio al partito unico: è rottura tra Calenda e Renzi Corriere della Sera

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “Cioè giuro che chi rompe adesso, dopo le promesse che abbiamo fatto fin dalla campagna elettorale, per un progetto politico, largo, partecipato e contendibile, vince il ...“Posizioni ormai inconciliabili” tra Matteo Renzi e Carlo Calenda: il partito unico del Terzo Polo, l’ipotetica fusione tra Azione e Italia Viva, è naufragato ancor prima di nascere. Non ci sarà alcun ...