Terzo polo: Calenda, 'Renzi può cambiare idea, ma decida e ne prenderò atto' (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Renzi credo che può avere legittimante una idea diversa, 'nulla questuo', ognuno è libero di cambiare idea quando vuole. La cosa importante è che sia trasparente e chiaro. Lui vuole mantenere Italia viva ma non può nascere un partito nuovo se rimangono i due di provenienza. Deciderà confrontandosi con i suoi, ne prenderò atto". Lo ha detto Carlo Calenda a di Martedì.

