Terzo Polo, Calenda e Renzi a un passo dalla rottura (Di martedì 11 aprile 2023) L'addio al partito unico del Terzo Polo si è consumato stamattina, dopo l'ennesimo botta e risposta tra il leader di Azione e quello di Italia viva, Carlo Calenda e Matteo Renzi. «Posizioni ormai inconciliabili. Una ricomposizione? A questo punto di vorrebbe un miracolo», fanno sapere da entrambi i fronti. E poi: «Quando si decide di sposarsi bisogna essere in due, a questo punto da Matteo servirebbe un chiarimento radicale», dicono da Azione. «È stato Carlo a voler rompere, Renzi ha dato tutta la sua disponibilità a discutere», ribattono da Italia viva. Si rincorrono addirittura voci di addio al progetto che lo stesso Calenda è costretto a smentire: «Ma figuriamoci». Ma sono ore di reale turbolenza. Al momento di stringere la promessa di matrimonio il tappo è saltato.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - fattoquotidiano : Renzi manda in pezzi anche il Terzo Polo, Azione: “Pazienza esaurita, troppi tatticismi”. Italia viva: “Basta velin… - Corriere : Terzo polo, è rottura tra Calenda e Renzi: addio al partito unico - JacopoPizzi : @leftiscooler 'Congresso del Terzo Polo' is the new 'Primarie del PDL' - nuccia20 : RT @danieledv79: La verità è che Calenda ritiene di essere l'unico a dover comandare, perché per lui il partito del Terzo Polo deve essere… -