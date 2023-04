Terzo polo, Calenda e Renzi a un passo dal divorzio: il partito unico inchiodato da soldi, rivalità e veleni (Di martedì 11 aprile 2023) Tra i due leader la rottura è personale e politica. L’ex premier: «Nessun motivo per rompere il progetto del partito unico». I Renziani: «Carfagna e Gelmini torneranno in Forza Italia». Loro replicano: basta attacchi a Carlo Leggi su corriere (Di martedì 11 aprile 2023) Tra i due leader la rottura è personale e politica. L’ex premier: «Nessun motivo per rompere il progetto del». Iani: «Carfagna e Gelmini torneranno in Forza Italia». Loro replicano: basta attacchi a Carlo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - fattoquotidiano : Renzi manda in pezzi anche il Terzo Polo, Azione: “Pazienza esaurita, troppi tatticismi”. Italia viva: “Basta velin… - pietroartale : RT @StefanoPutinati: Non pensavo che @CarloCalenda e @matteorenzi avrebbero sofferto così tanto la nascita del Polo 4.0 al punto da sbaracc… - Francesco_Rizz_ : RT @dariodangelo91: Le ultimissime, ma davvero ultimissime, sul #TerzoPolo. ?? -