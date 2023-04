Terzo Polo | Azione smentisce rottura ma aspetta chiarimento da Renzi

(Di martedì 11 aprile 2023) "Cazz... in libertà". Dalle parti disono netti nello smentire all'Adnkronos le voci diimminente con Italia Viva . I problemi, come è evidente dallo scontro pubblico di oggi, ...

"Cazz... in libertà". Dalle parti di Azione sono netti nello smentire all'Adnkronos le voci di rottura imminente con Italia Viva . I problemi, come è evidente dallo scontro pubblico di oggi, ...Per uscire dall'irrilevanza ildovrebbe costruire una piattaforma programmatica ed esercitare un'azione politica di medio periodo. Ma è una strada che va percorsa con pazienza e tenacia. Ricordando che le novità si ...'I bookmakers inglesi comunicano che la previsione di questa rottura non la pagano'. Lo scrive su Twitter Gianfranco Rotondi (FdI), commentando l'ipotesi di una rottura tra il leader di Azione Carlo ...

Per uscire dall’irrilevanza il Terzo polo dovrebbe costruire una piattaforma programmatica ed esercitare un'azione politica di medio periodo, Ma è una strada che va percorsa con pazienza e tenacia.16.55 Terzo polo, Renzi e Calenda verso addio Aria di rottura tra Renzi e Calenda, in attesa del congresso e dell'annunciato scioglimento di Italia Viva e Azione in un unico partito. Calenda sollev ...