Terzo Polo, Azione smentisce rottura ma aspetta chiarimento da Renzi (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Cazz... in libertà". Dalle parti di Azione sono netti nello smentire all'Adnkronos le voci di rottura imminente con Italia Viva . I problemi, come è evidente dallo scontro pubblico di oggi, ovviamente ci sono e pure tanti. Fonti del partito guidato da Carlo Calenda specificano che "il tema è politico". Ossia: Matteo Renzi ha realmente intenzione di andare verso il partito unico? Perché per Azione le cose non sono affatto chiare visto che, si argomenta, l'impressione è che "Renzi non sembra interessato a sciogliere Iv né a impegnarsi economicamente per il nuovo partito". "Se non sciogli Iv, come lo fai il partito unico? Non puoi partire con un percorso congressuale senza aver chiaro che devi chiudere i partiti. Se no come lo finanzi?", le valutazioni che si fanno dentro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Cazz... in libertà". Dalle parti disono netti nello smentire all'Adnkronos le voci diimminente con Italia Viva . I problemi, come è evidente dallo scontro pubblico di oggi, ovviamente ci sono e pure tanti. Fonti del partito guidato da Carlo Calenda specificano che "il tema è politico". Ossia: Matteoha realmente intenzione di andare verso il partito unico? Perché perle cose non sono affatto chiare visto che, si argomenta, l'impressione è che "non sembra interessato a sciogliere Iv né a impegnarsi economicamente per il nuovo partito". "Se non sciogli Iv, come lo fai il partito unico? Non puoi partire con un percorso congressuale senza aver chiaro che devi chiudere i partiti. Se no come lo finanzi?", le valutazioni che si fanno dentro ...

