Terzo Polo | Azione smentisce rottura ma aspetta chiarimento da Renzi

(Di martedì 11 aprile 2023) Fonti del partito guidato da Carlo Calenda specificano che "il tema è politico,non sembra interessato a sciogliere Iv e a impegnarsi economicamente per il nuovo partito". La replica di Italia Viva: "Calenda sta facendo tutto da solo" “Cazz… in libertà”. Dalle parti disono netti nello smentire all’Adnkronos le voci diimminente con Italia Viva. I problemi, come è evidente dallo scontro pubblico di oggi, ovviamente ci sono e pure tanti. Fonti del partito guidato da Carlo Calenda specificano che “il tema è politico”. Ossia: Matteoha realmente intenzione di andare verso il partito unico? Perché perle cose non sono affatto chiare visto che, si argomenta, l’impressione è che “non sembra interessato a sciogliere Iv né a impegnarsi economicamente per ...

Per uscire dall'irrilevanza ildovrebbe costruire una piattaforma programmatica ed esercitare un'azione politica di medio periodo. Ma è una strada che va percorsa con pazienza e tenacia. Ricordando che le novità si ...Lo spiegano fonti di Italia Viva che parlano di "rapporti ormai tesissimi" fra le due anime del. Una situazione che è andata precipitando dalla conferenza stampa in cui Matteo Renzi si è ...Emmanuel Macron ha lasciato la Cina ammonendo gli europei sulla "trappola" di finire stritolati al seguito degli americani. Ma è finito in trappola lui stesso. L'idea di costruire unalternativo a Usa e Cina funziona solo sulla carta, anche perché l'Eliseo gioca in solitaria e appare compiacente alle strategie di Pechino Emmanuel Macron ha lasciato la Cina ammonendo gli ...

