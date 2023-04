Terzo Polo | Azione-Iv ai ferri corti | renziani ' Calenda ha paura di perdere il congresso' **

(Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "La verità? La verità è chehadiil". Tra i parlamentari di Italia Viva si spiega così all'Adnkronos il "nervosismo" di, culminato stamattina in una serie di botta e risposta tra esponenti dei due partiti. Un'classico' che parta dal basso, dai territori come vorrebbero ipotrebbe mettere in difficoltà un partito meno strutturato come. Di qui, secondo Iv, le tensioni. E stamattina, dopo giorni di silenzio, è arrivata la rein batteria dei. "Basta, sono 10 giorni che ci menano", spiega un parlamentare Iv. Lo scambio è partito dopo le parole del capogruppo Matteo Richetti in tv che ha posto dubbi sulle reali ...

Ilalla prova del congresso è una polveriera pronta a saltare in aria . L'innesco del giorno è in una parola: tatticismi. I tatticismi sarebbero quelli del leader di Italia viva Matteo Renzi ...... ndr) non avremo più il tempo né i mezzi per finanziare la nostra autonomia strategica e diventeremo dei vassalli mentre possiamo essere ilse avremmo qualche anno per costruirlo'. '...... ndr) non avremo più il tempo né i mezzi per finanziare la nostra autonomia strategica e diventeremo dei vassalli mentre possiamo essere ilse avremmo qualche anno per costruirlo". "...

**Terzo Polo: Iv, 'nessun tatticismo, noi pronti a congresso per partito ... Il Dubbio

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Non c'è nessun tatticismo di Italia Viva. Abbiamo deciso di fare un congresso democratico in cui ci si confronti a viso aperto e non con le veline anonime" così in una nota ...Un alto dirigente di Azione commenta le recenti iniziative di Matteo Renzi:"Calenda ritiene inaccettabile questo atteggiamento. La pazienza è ...