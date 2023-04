Terzo Polo, alta tensione Renzi-Calenda (Di martedì 11 aprile 2023) Niente rottura sul partito unico, ma la polemica non accenna a placarsi nonostante le rassicurazioni dei leader di Italia Viva e Azione Niente rottura su Terzo Polo e partito unico – “figuriamoci”, “la linea non cambia” -, ma la polemica che nelle ultime ore tiene puntati i riflettori su Italia Viva e Azione non accenna a placarsi nonostante le rassicurazioni dei leader. E così, in una giornata contraddistinta da botta e risposta al vetriolo, rimpalli di responsabilità e timori, ecco svelato il clima decisamente ad alta tensione tra il partito di Matteo Renzi e quello di Carlo Calenda, impegnati dalla mattina in una ‘battaglia’ a colpi di dichiarazioni, tweet, accuse e attese. Tutto ha inizio con l’annuncio dell’ex premier del suo nuovo incarico di direttore del Riformista. “C’è il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 aprile 2023) Niente rottura sul partito unico, ma la polemica non accenna a placarsi nonostante le rassicurazioni dei leader di Italia Viva e Azione Niente rottura sue partito unico – “figuriamoci”, “la linea non cambia” -, ma la polemica che nelle ultime ore tiene puntati i riflettori su Italia Viva e Azione non accenna a placarsi nonostante le rassicurazioni dei leader. E così, in una giornata contraddistinta da botta e risposta al vetriolo, rimpalli di responsabilità e timori, ecco svelato il clima decisamente adtra il partito di Matteoe quello di Carlo, impegnati dalla mattina in una ‘battaglia’ a colpi di dichiarazioni, tweet, accuse e attese. Tutto ha inizio con l’annuncio dell’ex premier del suo nuovo incarico di direttore del Riformista. “C’è il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - fattoquotidiano : Renzi manda in pezzi anche il Terzo Polo, Azione: “Pazienza esaurita, troppi tatticismi”. Italia viva: “Basta velin… - Ale_CNCC : RT @aedan83: Non faccio il test del comunismo perché col culo che ho sicuro sbaglio tutte le risposte e finisco nel terzo polo. - northern_mr : Terzo polo? ??????????????????????????????????che falliti -