Terzo polo al capolinea. Renzi e Calenda verso il divorzio (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Avete rotto con Matteo Renzi? "Ah boh, ho visto dichiarazioni molto dure e attacchi molto personali nei miei confronti da parte di molti dirigenti di Italia viva. Non ho sentito Renzi, ma non risponderò per rispetto ai 2 milioni e 400 mila elettori, l'8 per cento dei voti che abbiamo preso con il mio nome sul simbolo e che odiano le polemiche da cortile e qi quali abbiamo promesso di fare un partito unico con lo scioglimento dei due partiti, Azione e Italia viva e su questo Renzi non sta rispondendo e questo non va bene, bisogna farlo in modo serio e trasparente, altrimenti non si fa". Carlo Calenda, a Di Martedi' su La7, racconta la sua versione della tensione che si registra tra i due partiti che devono dar vita al Terzo polo. Ma Renzi ha cambiato idea? "Può ... Leggi su agi (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Avete rotto con Matteo? "Ah boh, ho visto dichiarazioni molto dure e attacchi molto personali nei miei confronti da parte di molti dirigenti di Italia viva. Non ho sentito, ma non risponderò per rispetto ai 2 milioni e 400 mila elettori, l'8 per cento dei voti che abbiamo preso con il mio nome sul simbolo e che odiano le polemiche da cortile e qi quali abbiamo promesso di fare un partito unico con lo scioglimento dei due partiti, Azione e Italia viva e su questonon sta rispondendo e questo non va bene, bisogna farlo in modo serio e trasparente, altrimenti non si fa". Carlo, a Di Martedi' su La7, racconta la sua versione della tensione che si registra tra i due partiti che devono dar vita al. Maha cambiato idea? "Può ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoBonif1 : Leggo che il problema del Terzo Polo sarebbero i soldi. In sei mesi Italia Viva ha pagato spese per oltre 1 milione… - AndreaMarcucci : Se il Pd confermasse l’impostazione che dicevo, e mi pare lo faccia sempre di più giorno dopo giorno, un liberal de… - fattoquotidiano : Renzi manda in pezzi anche il Terzo Polo, Azione: “Pazienza esaurita, troppi tatticismi”. Italia viva: “Basta velin… - La7tv : #dimartedi Il consiglio di Bersani a Calenda: 'Tieni sempre presente la fiaba di Esopo della rana e dello scorpione… - GongoGorillo : @claudiovelardi @CarloCalenda @matteorenzi Velardi le svelo un segreto, il cosiddetto terzo polo (che è il quarto o… -