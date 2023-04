Terzo polo a un passo dalla rottura

(Di martedì 11 aprile 2023) “Ma figuriamoci”. Al cronista dell’AdnKronos che gli chiedeva di commentare la quasitra Azione e Italia viva sul partito unitario e unico tra le due forze da tempo in cantiere Carlo Calenda rispondeva così, sminuendo. Eppure la tensione tra i promessi sposi è alta da giorni ed oggi è arrivata alle stelle. I botta e risposta, a colpi di spin sempre più virulenti, sono cominciati questa mattina in un susseguirsi di rimpalli che danno l’idea della situazione e lasciano pensare che la strada per il partito unitario sia sempre più stretta. Al di là del ruolo di Matteo Renzi molto contestato da Azione - “Fa il giornalista, il conferenziere, il senatore, se dici di fare undi lato lo devi fare davvero” -, degli screzi dei giorni recenti (“Forza Italia attacca Carlo e i renziani invece di replicare difendendolo lo attaccano insieme a loro”), ...

In questo modo ha delegittimato anche il comitato politico della federazione deldove oggi non siede nessun rappresentante di IV in grado di prendere impegni. Calenda ritiene inaccettabile ...Ilalla prova del congresso è una polveriera pronta a saltare in aria . La complicata relazione tra Matteo Renzi e Carlo Calenda è a un passo dalla rottura. Si rincorrono addirittura voci di ...Roma, 11 apr - Ilsembra sempre più una polveriera pronta a esplodere e l'ipotesi di un partito unico tra Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi appare meno certa. Sulla stampa si susseguono i botta e ...

Roma, 11 apr (Adnkronos) - "È urgente costruire un partito di centro che ricomponga le idee riformiste, liberali e popolari. Di questo sono in coscienza convinta e su questo continuo a lavorare. #Terz ...E lo stato maggiore Iv ribadisce di voler proseguire nel percorso del partito unico. Da ultima anche Maria Elena Boschi: “Leggo polemiche dentro il Terzo Polo. Mi dispiace. Abbiamo scelto di fare un ...