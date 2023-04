Terzo mandato? No, primo bersaglio: nel mirino di Schlein c’è il campano De Luca. Ecco perché (Di martedì 11 aprile 2023) Diciamo pure che se l’è cercata: intendiamo Vincenzo De Luca. Se c’è uno nel Pd più sconfitto di Stefano Bonaccini, questo è il governatore della Campania. Già, o’ Sceriffo questa volta ha sbagliato i suoi conti e ora, dopo la vittoria di Elly Schlein, è finito praticamente in fuori gioco. È uno di quelli che non l’ha vista arrivare. E quando si è insediata l’ha accolta con parole di scherno. Eccole: «Vengo da una grande e glorioso partito che è tuttavia morto tra gli applausi. In quel partito c’erano uomini che si chiamavano Enrico Berlinguer, Amendola, Nilde Iotti, Terracini. Oggi abbiamo un po’ di arte povera tra di noi, rischiamo di morire tra le bandiere al vento». Nella segreteria dem tutti campani ostili al governatore La replica della Schlein è arrivata sotto forma di composizione della nuova segreteria dem, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 aprile 2023) Diciamo pure che se l’è cercata: intendiamo Vincenzo De. Se c’è uno nel Pd più sconfitto di Stefano Bonaccini, questo è il governatore della Campania. Già, o’ Sceriffo questa volta ha sbagliato i suoi conti e ora, dopo la vittoria di Elly, è finito praticamente in fuori gioco. È uno di quelli che non l’ha vista arrivare. E quando si è insediata l’ha accolta con parole di scherno.le: «Vengo da una grande e glorioso partito che è tuttavia morto tra gli applausi. In quel partito c’erano uomini che si chiamavano Enrico Berlinguer, Amendola, Nilde Iotti, Terracini. Oggi abbiamo un po’ di arte povera tra di noi, rischiamo di morire tra le bandiere al vento». Nella segreteria dem tutti campani ostili al governatore La replica dellaè arrivata sotto forma di composizione della nuova segreteria dem, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Terzo mandato? No, primo bersaglio: nel mirino di Schlein c’è il campano De Luca. Ecco perché… - Secondo__me : @FedericaBerva @InfinitoIsacco @GuadagnoRaffae2 @matteorenzi Per restare in media ha mandato a carte quarantotto pure il terzo polo ! - jordaoMinelo : RT @supersonico1986: Mandato all'aria il terzo polo dal giorno alla notte - ottopagine : Ruotolo: 'Terzo mandato per De Luca? Io sono contrario' - mbsaraceno : @fattoquotidiano Anche? Perché prima del terzo polo ha mandato in pezzi la vostra pochissima credibilità -