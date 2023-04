Terribile incidente a Latina, cinque auto coinvolte e otto feriti: grave una donna (Di martedì 11 aprile 2023) È stato un Terribile incidente quello che si è verificato nella mattinata di oggi in via Isonzo a Latina. Uno scontro che ha coinvolto cinque auto: un suv Stelvio Alfa Romeo, una Punto, una Mito Alfa Romeo, un’Opel Corsa e una Ford Fusion; ma anche un ciclista a causa del quale sono stati otto i feriti, una donna in condizioni gravi. Sul posto è stato necessario l’intervento di 4 ambulanze e anche di un’eliambulanza. La ricostruzione della dinamica da parte delle forze dell’ordine intervenute Dalla prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia locale accorsa sul posto sembrerebbe che un’auto abbia cercato di superare la bicicletta e un’altra auto andando a finire conto una vettura che viaggiava nel senso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 aprile 2023) È stato unquello che si è verificato nella mattinata di oggi in via Isonzo a. Uno scontro che ha coinvolto: un suv Stelvio Alfa Romeo, una Punto, una Mito Alfa Romeo, un’Opel Corsa e una Ford Fusion; ma anche un ciclista a causa del quale sono stati, unain condizioni gravi. Sul posto è stato necessario l’intervento di 4 ambulanze e anche di un’eliambulanza. La ricostruzione della dinamica da parte delle forze dell’ordine intervenute Dalla prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia locale accorsa sul posto sembrerebbe che un’abbia cercato di superare la bicicletta e un’altraandando a finire conto una vettura che viaggiava nel senso ...

