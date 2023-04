Terra dei fuochi, morto in ospedale 16enne gravemente malato (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non ce l’ha fatta Tommaso Chiodo, il 16enne nato in quella Terra “di mezzo” tra le province di Napoli e Caserta, conosciuta anche come “Terra dei fuochi”: il giovane è deceduto oggi, in ospedale, a causa di un “brutto male” che non gli ha lasciato scampo. Anche l’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen, suo idolo, l’aveva incoraggiato a resistere con un video che gli era stato fatto recapitare lo scorso 3 marzo. “Sono Tommaso Chiodo e da oggi avrò 16 anni per sempre, – si legge nel messaggio che sta circolando su diverse chat di amici e parenti – sono nato nella Terra dei fuochi, ho lottato contro un mostro e ora ho trovato la pace tra le braccia del Signore… volevo diventare un portiere di calcio e non mi è stato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non ce l’ha fatta Tommaso Chiodo, ilnato in quella“di mezzo” tra le province di Napoli e Caserta, conosciuta anche come “dei”: il giovane è deceduto oggi, in, a causa di un “brutto male” che non gli ha lasciato scampo. Anche l’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen, suo idolo, l’aveva incoraggiato a resistere con un video che gli era stato fatto recapitare lo scorso 3 marzo. “Sono Tommaso Chiodo e da oggi avrò 16 anni per sempre, – si legge nel messaggio che sta circolando su diverse chat di amici e parenti – sono nato nelladei, ho lottato contro un mostro e ora ho trovato la pace tra le braccia del Signore… volevo diventare un portiere di calcio e non mi è stato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Focus_it : Tra il verde e il nulla: a cicli di 20.000 anni il Sahara passa da giardino a deserto, a causa dell'asse di rotazio… - rubio_chef : Poi però non frignate se, una volta cresciuti, quei bambini si immoleranno per la liberazione della Palestina (la l… - CagliariCalcio : Oggi piangiamo uno dei nostri Eroi, capace di rendere grande la nostra Terra. Per sempre grati, ciao Bobo. Il rico… - NapoliToday : #Cronaca #Afragola Tommy vittima della terra dei fuochi: 'L'ho benedetto. Aveva solo 16 anni'… - NapoliToday : #Cronaca #Afragola Tommy vittima della terra dei fuochi: 'L'ho benedetto. Aveva solo 16 anni'… -