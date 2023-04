Terra amara, anticipazioni: il terribile gesto di Demir (Di martedì 11 aprile 2023) La vendetta di Demir Yaman ai danni della moglie Zuleyha Altun sarà sempre più implacabile, come segnalano le anticipazioni di Terra amara. L'uomo, dopo essersi convinto che la donna sia l'amante di Yilmaz Akkaya a causa di un video che gli invierà Müjgan, la caccerà dalla tenuta e le toglierà i suoi figli, Adnan e Leyla. Zuleyha sarà così disperata ed esasperata dalla situazione che deciderà di uccidere il marito. Sarà così che la Altun sparerà a Demir, ferendolo gravemente. Poco dopo, mentre Zuleyha verrà arrestata, Yaman verrà sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza che gli salverà la vita. Successivamente, quando Demir si riprenderà completamente, si recherà in tribunale a testimoniare contro la moglie. Yaman, in particolare, riferirà al giudice che Zuleyha ha provato ad ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 aprile 2023) La vendetta diYaman ai danni della moglie Zuleyha Altun sarà sempre più implacabile, come segnalano ledi. L'uomo, dopo essersi convinto che la donna sia l'amante di Yilmaz Akkaya a causa di un video che gli invierà Müjgan, la caccerà dalla tenuta e le toglierà i suoi figli, Adnan e Leyla. Zuleyha sarà così disperata ed esasperata dalla situazione che deciderà di uccidere il marito. Sarà così che la Altun sparerà a, ferendolo gravemente. Poco dopo, mentre Zuleyha verrà arrestata, Yaman verrà sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza che gli salverà la vita. Successivamente, quandosi riprenderà completamente, si recherà in tribunale a testimoniare contro la moglie. Yaman, in particolare, riferirà al giudice che Zuleyha ha provato ad ...

